BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Belgien gilt von Mittwochmittag an eine fast dreiwöchige Ausgangssperre.



Ausnahmen gebe es nur für unbedingt nötige Dinge, sagte Regierungschefin Sophie Wilmès nach einer stundenlangen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates am Dienstagabend in der Hauptstadt Brüssel, wo auch zahlreiche EU-Institutionen ihren Sitz haben./ff/DP/fba