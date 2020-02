VIRUS: Behörden oder Influencer? Zweifel an Drohnen-Videos aus China

BERLIN (dpa-AFX) - An Berichten über Drohnen, mit denen Polizisten in China angeblich Passanten ohne Mundschutz verfolgen, sind Zweifel aufgekommen.



Die regierungsnahe chinesische Zeitung "Global Times" hatte berichtet, die Polizei setze im Kampf gegen die neue Lungenkrankheit auch Drohnen ein, um die Menschen zu mehr Vorsorgedisziplin zu bewegen. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete am Montagmorgen ebenfalls darüber, zog aber am Abend ihre Meldung zurück, weil sich Zweifel an dieser Darstellung nicht ausräumen ließen.

Die "Global Times" zeigte online Videos von den angeblichen Drohnen-Aktionen. "Sie sollten nicht draußen rumlaufen, ohne eine Maske zu tragen", sagt in einem Filmausschnitt eine männliche Stimme aus dem Lautsprecher der Drohne zu einer älteren Frau. "Besser, Sie gehen jetzt nach Hause - und Hände waschen nicht vergessen!"

Allerdings nannte die Zeitung, die der Kommunistischen Partei nahesteht, keine konkreten Quellen für ihren Text. Stattdessen zeigen manche Bilder das Symbol des Videoportals TikTok, von dem sie möglicherweise heruntergeladen wurden. Dass Behörden ihre Videos auf ein solches Portal hochladen würden, wäre zumindest unüblich.

Stattdessen besteht der Verdacht, dass manche Aufnahmen von einem Influencer stammen könnten, wie auch das Onlineportal watson.de berichtete. Auf Twitter wiesen User zudem darauf hin, dass die Ansagen in den Videos einen sehr humorvollen Unterton haben./waw/DP/men