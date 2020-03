VIRUS/Bauernverband: Lebensmittel- und Futterversorgung gesichert

BERLIN (dpa-AFX) - Das Angebot an Lebensmitteln in Deutschland ist nach Angaben des Bauernverbands in der Coronavirus-Krise nicht in Gefahr.



"Deutschland ist mit heimischen Lebensmitteln gut versorgt, so dass Hamsterkäufe nicht notwendig sind", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Montag. "Grundnahrungsmittel wie Getreide, Kartoffeln, Obst und Gemüse wird es weiterhin in ausreichender Menge geben." Auch die Futterversorgung der Tiere sei gesichert, sodass Fleisch, Wurst oder Milch ebenfalls weiter verfügbar seien.

Rukwied betonte: "Wir Bauern werden auch in Zeiten des Coronavirus weiter die Bevölkerung mit sicheren und hochwertigen Lebensmitteln versorgen können." Er verwies auf einen weiterhin hohen Selbstversorgungsgrad bei Grundnahrungsmitteln - dieser zeigt an, wie viel Prozent des Verbrauchs in Deutschland selbst erzeugt wird. Nach Daten der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung seien es etwa bei Hart- und Weichweizen zuletzt 117 Prozent gewesen, bei Kartoffeln 148 Prozent und bei Frischmilcherzeugnissen 116 Prozent./sam/DP/fba