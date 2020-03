VIRUS/Baden-Württmberg entscheidet über präventive Schulschließungen

STUTTGART (dpa-AFX) - Die baden-württembergische Landesregierung will am Freitag bei einer Sondersitzung des Kabinetts über allgemeine Schulschließungen im ganzen Land bis Ostern entscheiden.



Das bestätigte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die Sondersitzung findet um 12.00 Uhr statt und soll eventuell per Videoschalte durchgeführt werden. Dort sollen Maßnahmen beschlossen werden, um das Virus einzudämmen und die Ausbreitung zu verlangsamen. Die Krankenhäuser seien noch stark belegt durch die Grippewelle, sagte der Sprecher. "Wir müssen sehen, dass das Gesundheitssystem funktionsfähig bleibt."/poi/DP/nas