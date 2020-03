VIRUS: BMW- und Audi-Produktion läuft derzeit normal

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

MÜNCHEN/INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die Coronakrise hat momentan keine Auswirkungen auf die Autoproduktion von BMW und Audi .



Eine Audi-Sprecherin in Ingolstadt sagte am Montag: "Derzeit läuft die Produktion an allen Standorten." Allerdings sei "nicht abzusehen, wie sich die Lage mittelfristig - insbesondere mit Blick auf die Lieferkette - entwickeln wird". Eventuell drohende Engpässe versuche Audi abzufedern. Eine BMW-Sprecherin sagte, derzeit gebe es bei ihnen keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in den Lieferketten. Aber die Entwicklung werde genau beobachtet. Die drei BMW-Brilliance-Werke in China hätten die Produktion Mitte Februar wieder aufgenommen. Die BMW-Werke außerhalb Chinas liefen regulär./rol/DP/nas