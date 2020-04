VIRUS: BMW-Hauptversammlung im Internet

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW verlegt seine 100. Hauptversammlung ins Internet.



Vorstand und Aufsichtsrat treffen sich am 14. Mai in der BMW-Welt am Münchner Olympiapark, doch Aktionäre und ihre Stimmrechtsvertreter können die Veranstaltung nur übers Internet verfolgen und ihre Stimmen nur elektronisch oder per Brief abgeben. Wie der Konzern am Montag weiter mitteilte, wollen Vorstand und Aufsichtsrat trotz Corona-Krise 1,65 Milliarden Euro oder 2,50 Euro je Stammaktie als Dividende ausschütten. Außerdem stellt sich Aufsichtsratschef Norbert Reithofer zur Wiederwahl. Neu soll die frühere RTL-Chefin und Bertelsmann-Vorstandsfrau Anke Schäferkordt an Stelle von Renate Köcher in den Aufsichtsrat einziehen./rol/DP/stw