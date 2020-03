VIRUS/BDZV: Auch Medien sind eine kritische Infrastruktur

BERLIN (dpa-AFX) - Der Branchenverband BDZV begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung, Verkaufsstellen für Zeitungen weiter offen bleiben zu lassen.



Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus dürften "nicht zu einer Einschränkung der Berichterstattung durch die Medien führen", teilte der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger am Dienstag in Berlin mit.

Es sei daher eine bürgernahe und richtige Entscheidung, die Zeitungsverkaufsstellen, wie etwa Kioske, von der aktuellen Schließung vieler Geschäfte auszunehmen. "Wenn freie Recherche, Herstellung und Verbreitung von Zeitungen nicht mehr gewährleistet sind, werden Teile der Bevölkerung von der Berichterstattung abgeschnitten. Das gilt auch für die digitalen Vertriebswege", sagte BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff.

Die aktuellen Regelungen zu Notversorgungen bei der Kinderbetreuung in den Bundesländern zeigten, dass die Definitionen der "kritischen Infrastrukturen" regional unterschiedlich seien. "Es wäre gut, wenn wir uns in Deutschland auf eine einheitliche Definition einigen könnten, was kritische Infrastrukturen sind. Die Berichterstattung durch freie Medien gehört für mich eindeutig dazu", betonte Wolff./bok/DP/fba