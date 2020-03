VIRUS: Ausnahmezustand in Finnland - Schulen schließen

HELSINKI (dpa-AFX) - Nach Dänemark und Norwegen schließt nun auch Finnland ab Mittwoch seine Schulen und Universitäten.



Das gab die finnische Justizministerin Anna-Maja Henriksson am Montag bekannt. Die Kindergärten sollten allerdings offen bleiben.

Bis zum 13. April herrsche Ausnahmezustand, hieß es bei einer Pressekonferenz mit mehreren Ministern. Die Regierung bereite sich darauf vor, wie andere europäische Länder die Grenzen teilweise zu schließen. Finnen im Ausland wurden aufgerufen, nach Hause zu reisen. Alle Kultur- und Sportveranstaltungen würden abgesagt. Versammlungen mit mehr als zehn Personen seien nicht mehr erlaubt. In Finnland waren am Montagnachmittag nach Angaben des finnischen Gesundheitsinstituts 272 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert.

Schweden hat seine Bildungseinrichtungen trotz steigender Infektionszahlen mit dem Virus Covid-19 noch nicht geschlossen. Die schwedische Regierung versicherte am Montag, Schulschließungen seien nicht aktuell, weil Kinder nicht als Infektionsträger gelten. Wichtiger sei es, die Risikogruppen zu isolieren. In Schweden waren am Montag rund 1000 infiziert, sechs Menschen starben.