VIRUS: Argentinische Regierung legt Milliardenpaket gegen Coronavirus auf

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Mit einem Milliarden schweren Konjunkturpaket stemmt sich die argentinische Regierung gegen die befürchteten wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.



Insgesamt werde die Regierung rund 700 Milliarden Peso (10 Mrd Euro) in die Volkswirtschaft pumpen, kündigten Wirtschaftsminister Martín Guzmán und Produktionsminister Matías Kulfas am Dienstag an.

Zu dem Paket gehören Investitionen in Infrastruktur, Steuererleichterungen für Unternehmen, eine Erhöhung des Kindergeldes und günstige Kredite. "Wir ergreifen Maßnahmen, um die wirtschaftliche Produktion sicherzustellen und die argentinische Gesellschaft zu schützen", sagte Guzmán.

Argentinien steckt in einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise. Zuletzt verhandelte die Regierung mit ihren Gläubigern über einen Schuldenschnitt. Die Landeswährung Peso wertete in den vergangenen Jahren stark ab. Die Inflationsrate liegt bei mehr als 50 Prozent./DP/zb