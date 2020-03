VIRUS: Argentinien schließt Grenzen auch für eigene Staatsbürger

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Wegen der Corona-Krise riegelt Argentinien seine Grenzen komplett ab.



Bis kommenden Mittwoch dürfen selbst argentinische Staatsbürger nicht mehr in ihr Heimatland einreisen, wie die Regierung in Buenos Aires am Freitag mitteilte. Vor knapp zwei Wochen hatte Argentinien bereits seine Grenzen für Ausländer geschlossen. Laut einem Bericht der Zeitung "La Nación" wurden seitdem etwa 12 000 Argentinier aus dem Ausland mit Repatriierungsflügen heimgeholt. Weitere 10 000 sollen noch im Ausland gestrandet sein.

Bislang infizierten sich in Argentinien 590 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus. 14 Patienten starben. Seit einer Woche gelten weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Bis zum 31. März dürfen die Menschen landesweit ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr verlassen. Erlaubt sind nur Besorgungen in nahe gelegenen Lebensmittelgeschäften und Apotheken. Es wurde erwartet, dass die Ausgangsbeschränkungen noch weiter verlängert werden.