VIRUS: Argentinien baut zehn neue Krankenhäuser für Corona-Patienten

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Zur Versorgung von mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Patienten baut Argentinien zehn neue Krankenhäuser.



Acht Kliniken sollen in den Provinzen Buenos Aires, Chaco, Córdoba und Santa Fe errichtet werden, wie der Minister für öffentliches Bauwesen, Gabriel Katopodis, am Mittwoch sagte.

Die Hospitäler werden in Fertigbauweise errichtet und sollen über jeweils 24 Betten in der Intensivstation, 46 Betten für die Behandlung leichterer Fälle, Isolationsboxen und Beatmungsgeräte verfügen. In jedem Krankenhaus werden etwa 100 Ärzte, Pfleger und Techniker arbeiten. Zudem werden zwei Krankenhäuser in der Provinz Buenos Aires fertiggestellt, an denen die Bauarbeiten 2016 eingestellt wurden.

In Argentinien gibt es derzeit 97 bestätigte Coronavirus-Fälle. Zwei Menschen sind bislang an der Erkrankung Covid-19 gestorben. Die Regierung hat die Grenzen geschlossen, den Unterricht in Schulen für zwei Wochen ausgesetzt und die Menschen dazu aufgefordert, möglichst zu Hause zu bleiben./dde/DP/zb