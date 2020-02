VIRUS: Apple schließt vorübergehend Filialen in China

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

PEKING (dpa-AFX) - Apple schließt wegen des Coronavirus vorübergehend seine Geschäfte in China.



Wie der Konzern am Samstag mitteilte, sollen die Filialen aus Präventionsgründen und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit bis einschließlich 9. Februar geschlossen bleiben. Das Virus breitet sich unterdessen weiter aus. Die Zahl der Infizierten in China stieg bis Samstag auf 11 791. Mit 46 neuen Todesfällen sind 259 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete./jpt/DP/zb