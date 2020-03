VIRUS: Anstieg bei Covid-19-Opfern in Frankreich - jetzt 674 Tote

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Zahl der Covid-19-Kranken und

-Toten weiter gestiegen.



Wie das Gesundheitsministerium am Sonntag

mitteilte, wurden 16 018 Ansteckungen registriert, 674 Menschen sind an der neuartigen Lungenkrankheit gestorben. Erstmals starb auch ein Krankenhausarzt. Am Vortag lag die Zahl der Infizierten noch bei 14 459, die der Toten bei 562. Frankreich hatte am Dienstagnachmittag eine Ausgangssperre verhängt./sg/DP/he