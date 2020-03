PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Zahl der Coronavirus-Toten um 112 auf 562 angestiegen.



Dies teilte das Gesundheitsministerium in Paris mit. Nach Zahlen vom Samstag sind 14 459 Menschen infiziert, 1847 mehr als am Vortag. Frankreich hatte am Dienstag eine Ausgangssperre verhängt./sg/DP/zb