VIRUS: Altmaier sagt Reise nach Schweden ab

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat wegen des Coronavirus eine geplante Reise nach Schweden in der kommenden Woche abgesagt.



Das teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Das Ressort sprach von einer "sich in Deutschland zuspitzenden Situation im Zusammenhang mit dem Corona-Virus". Altmaier wollte von Sonntag bis Dienstag nach Schweden reisen. Er wolle sich nun ganz dem Thema Corona widmen, hieß es. Die Schweden-Reise war als Teil einer großen EU-Hauptstadtreise zur Vorbereitung der EU-Ratspräsidentschaft gedacht./hoe/DP/nas