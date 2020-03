VIRUS: Alle Einreisenden nach Israel müssen in Heimquarantäne

TEL AVIV (dpa-AFX) - Alle nach Israel Einreisenden müssen wegen der Ausbreitung des Coronavirus für zwei Wochen in Heimquarantäne.



Dies beschloss Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Medienberichten am Montag. Der Beschluss gelte von sofort an und zunächst für zwei Wochen. Zuvor waren nur bestimmte Länder von Einreisebeschränkungen betroffen, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die neue Bestimmung gilt den Berichten zufolge für alle Länder.

"Das ist eine schwere Entscheidung, aber sie ist essenziell, um die Gesundheit der Bevölkerung zu gewährleisten, die wichtiger ist als alles andere", sagte Netanjahu nach Angaben der Nachrichtenseite ynet.

Aus Sorge vor der Ausbreitung des neuen Coronavirus hatte der jüdische Staat schon vergangene Woche strenge Einreisebestimmungen verhängt. Mehr als 26 000 Bürger befanden sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums schon vor der neuen Entscheidung in häuslicher Quarantäne. Demnach ist das Virus mittlerweile bei 42 Personen in Israel nachgewiesen worden. Todesfälle wurden bisher nicht erfasst./le/DP/fba