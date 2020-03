VIRUS: Airbus nimmt Produktion in Frankreich und Spanien teilweise wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus will am heutigen Montag die wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzte Produktion in Frankreich und Spanien teilweise wieder starten.



Airbus habe neue Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt, teilte das Unternehmen am Montag in Toulouse mit. Deswegen sei die Produktion für vier Tage ausgesetzt worden.

Zudem habe Airbus tausende Gesichtsmasken an Krankenhäuser und Behörden europaweit gespendet. Ein A330-800 Testflugzeug habe am Wochenende aus China ungefähr 2 Millionen Gesichtsmasken nach Europa gebracht, von denen die meisten in Frankreich und Spanien gespendet werden sollen. Weiter Flüge seien geplant, teilte Airbus weiter mit./stk/zb