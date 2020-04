VIRUS: Afghanistan eröffnet Fabrik für medizinische Schutzkleidung

KABUL (dpa-AFX) - Afghanistan hat im Kampf gegen das Coronavirus am Dienstag eine erste eigene Fabrik zur Herstellung von Schutzkleidung eröffnet.



In dem Betrieb sollten auch dringend benötigte Atemschutzmasken des Typs N95 für Krankenhäuser gefertigt werden, kündigte Gesundheitsminister Firusuddin Firus an. Die Fabrik in Kabul sei in der Lage, täglich 10 000 Kits an Schutzausrüstung zu produzieren.

In Afghanistan sind Masken und Schutzkittel für Krankenhauspersonal vielerorts Mangelware. Nach vier Jahrzehnten Krieg und Krisen leidet das Land unter medizinischer Unterversorgung. In der jetzigen Corona-Krise fehlt es vielerorts an Personal und auch an Ausrüstung, um sich vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. In Kabul starben bereits zwei Ärzte an den Folgen von Covid-19.

In Afghanistan gibt es derzeit mehr als 700 bestätigte Fälle mit Covid-19. Getestet wurden insgesamt jedoch nur etwas mehr als 4300 Menschen. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein./arb/DP/fba