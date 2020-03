VIRUS: Ägypten verhängt wegen Coronavirus nächtliche Ausgangssperre

KAIRO (dpa-AFX) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Ägypten eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.



Für die kommenden zwei Wochen dürften Bewohner zwischen 19.00 Uhr und 6.00 Uhr das Haus nicht mehr verlassen, kündigte Ministerpräsident Mustafa Madbuli am Dienstag an. Geschäfte müssen bereits um 17.00 Uhr schließen. Freitags und samstags - in Ägypten das Wochenende - bleiben sie komplett geschlossen. Ausgenommen sind Supermärkte, Lebensmittelläden, Bäckereien und Apotheken, die nicht in Einkaufszentren liegen.

Cafés, Clubs und andere Vergnügungsstätten bleiben in den nächsten zwei Wochen ebenfalls geschlossen. Restaurants dürfen lediglich nach Hause liefern. Auch Regierungseinrichtungen bleiben zu. Ägypten ist mit etwa 100 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land in Nordafrika. Gemeldet wurden dort 366 Infektionen mit Sars-CoV-2. An dem Virus starben 19 Menschen./jot/DP/jha