VIRUS: Adidas unterstützt Entscheidung zu EM-Verschiebung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas reagiert mit großem Verständnis auf die Verlegung der Fußball-Europameisterschaft um ein Jahr.



Bundestrainer Joachim Löw hätte mit der deutschen Nationalmannschaft während des Turniers in diesem Sommer sein Quartier auf dem Firmengelände in Herzogenaurach bezogen. Adidas will die Nationalelf nun 2021 bei sich in Franken begrüßen.

"Wir unterstützen die Entscheidung und haben dafür volles Verständnis. Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten haben in einer solchen Ausnahmesituation absoluten Vorrang", sagte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen am Dienstag zur Entscheidung der UEFA, die EM wegen der Coronavirus-Pandemie in den Sommer 2021 zu verlegen.

Der geplante Gebäudekomplex "Home Ground", in dem die Spieler um Kapitän Manuel Neuer sowie Trainer und Betreuer eigentlich von Mitte Juni an wohnen sollten, werde trotzdem wie geplant fertiggestellt, berichtete Brüggen. Die Räumlichkeiten könnten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Adidas genutzt werden, aber auch von externen Partnern, Sportlern, Vereinen oder Verbänden.

"Mit dem DFB bleiben wir weiterhin in enger Abstimmung und unsere Vorfreude, im Sommer 2021 Gastgeber der Deutschen Mannschaft zu sein, bleibt ungebrochen", sagte Brüggen./kbe/DP/nas