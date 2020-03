VIRUS: Aareal Bank lässt Dividendenfrage offen

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank stellt seine Dividendenpläne für 2019 angesichts der Corona-Krise vorsichtig in Frage.



Die Bank beobachte die aktuellen Entwicklungen und Diskussionen aufmerksam und werde diese "verantwortungsvoll bewerten", teilte das im MDax gelistete Geldhaus bei der Vorlage des Geschäftsberichts am Donnerstag in Wiesbaden mit. Im Februar hatte die Aareal Bank ihren Anteilseignern eine Ausschüttung von zwei Euro je Aktie in Aussicht gestellt. "Die Entscheidung über die Ausschüttung einer Dividende obliegt letztlich der Hauptversammlung", hob die Bank nun hervor.

Wie sich die Folgen der Coronavirus-Pandemie auf das Geschäft und die Ergebnisse der Bank im laufenden Jahr auswirken, kann der Vorstand der Mitteilung zufolge noch nicht seriös abschätzen. In den veröffentlichten Prognosen, denen zufolge die Bank einen Betriebsgewinn auf Vorjahresniveau anpeilt, seien diese Effekte nicht berücksichtigt.

Wegen der Corona-Krise und den Erleichterungen, die die Aufsichtsbehörden den Banken bei den Kapitalanforderungen gewährt haben, waren zuletzt Forderungen laut geworden, dass Geldhäuser für 2019 keine Dividenden ausschütten sollen. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge versucht der europäische Bankenverband EBF derzeit eine einheitliche Haltung seiner Mitglieder herbeizuführen./stw/fba