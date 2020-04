VIRUS: AU-Kommissionschef kritisiert Stopp von US-Zahlungen an die WHO

ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Der Kommissionschef der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, hat die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Einstellung der Zahlungen an die WHO kritisiert.



Die Entscheidung sei "zutiefst bedauerlich", twitterte der AU-Kommissionschef am Mittwoch. Die AU ist ein Zusammenschluss aller afrikanischer Staaten.

Heute mehr denn je sei die Welt auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) angewiesen, um den Kampf gegen die globale Covid-19-Pandemie zu leiten, sagte er. "Unsere kollektive Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die WHO ihr Mandat ausführen kann, war noch nie so dringend." Trump hatte am Dienstagabend die Beitragszahlungen der USA an die WHO vorübergehend gekappt. Er macht die Organisation für die vielen Toten des neuartigen Coronavirus mitverantwortlich./eme/DP/jha