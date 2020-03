VIRUS: ARD und ZDF mit Verständnis für Verschiebung der EM

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fernsehsender ARD und ZDF haben Verständnis für die Absage der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer und den neu geplanten Termin in einem Jahr geäußert.



"Wir verstehen die Verschiebung der Euro voll und ganz", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky am Dienstag. "Wir werden nun zeitnah ARD-intern, mit dem ZDF und der UEFA besprechen, wie die weiteren inhaltlichen und finanziellen Modalitäten gemeinsam behandelt werden." Beim ZDF hieß: "Wir stellen uns auf die neue Situation ein und werden damit umgehen."

Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender hatten sich die Medien-Rechte für alle Spiele der EM in zwölf Ländern gesichert und dafür umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Diese sind nun zunächst hinfällig, weil das UEFA-Exekutivkomitee nach mehreren Krisensitzungen das 2020-Turnier am Dienstag abgesagt hat. Gespielt werden soll nun vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021./mrs/DP/nas