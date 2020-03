VIRUS: 849 Corona-Tote in Spanien - bislang höchste Opferzahl in 24 Stunden

MADRID (dpa-AFX) - Im stark von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Spanien sind binnen 24 Stunden 849 neue Todesfälle verzeichnet worden.



Dies ist die bisher höchste Zahl an Opfern, die an einem Tag gezählt wurde, wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Dienstag mitteilte. Damit waren bereits am vierten Tag in Folge mehr als 800 Tote zu beklagen. Auch die Zahl erfasster Neuinfektionen stieg wieder und lag am Dienstag bei mehr als 94 000 - gut 9000 mehr als am Vortag. Gleichzeitig wurden mehr als 2500 Patienten innerhalb eines Tages als geheilt entlassen - insgesamt sind bereits fast 20 000 Menschen wieder gesund./cfn/DP/jha