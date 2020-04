VIRUS: 6,6 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA

WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen der Zuspitzung der Corona-Pandemie haben in den USA die dritte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt.



In der Woche bis zum 4. April wurden 6,6 Millionen solcher Anträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In den beiden Vorwochen hatte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe jeweils neue Höchststände erreicht. Innerhalb von drei Wochen haben USA-weit mehr als 16 Millionen Menschen ihre Jobs verloren./jac/DP/bgf