VIRUS: 13 Tote und 21 neue Infektionen in China

PEKING (dpa-AFX) - In China sind erneut 13 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.



Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte, wurden zudem 21 neue Infektionen nachgewiesen. Laut Behördenangaben handelte es sich bei 20 Erkrankungen um "importierte Fälle", die bei Menschen während der Einreise nach China festgestellt wurden. Aus Angst davor, dass Reisende das Virus zurück in die Volksrepublik bringen, hat die Regierung die Kontrollen zuletzt weiter verschärft. Reisende, die etwa in Peking landen, werden seit Montag für zwei Wochen zur Beobachtung in zentralen Quarantäne-Einrichtungen untergebracht. Seit Ausbruch des Coronavirus haben sich in China 80 881 Menschen mit dem Erreger infiziert, 3226 kamen ums Leben./jpt/DP/zb