Die VIRTUELLE TOUR DE SUISSE auf ROUVY - Entdecken Sie die reizvolle Schweiz auf dem Fahrrad von zu Hause aus

Grenchen, Schweiz (ots/PRNewswire) -GRENCHEN, Schweiz, 7. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Radsportlerinnen und -sportler aller Leistungsklassen sind eingeladen, die Schönheit der professionellen Tour de Suisse online über ROUVY, den offiziellen digitalen Partner der Tour de Suisse, zu entdecken. Die virtuellen Community-Rennen, die auf denselben Streckenabschnitten wie das eigentliche Profirennen 2022 ausgetragen werden, finden vom 13. bis 19. Juni entlang der echten Etappen und an denselben Tagen statt, an denen die Profis fahren.Die 85. Ausgabe der Tour de Suisse (https://www.tourdesuisse.ch/en/tds-2022/stage-plan/) beginnt mit der ersten Etappe der Männer am Sonntag, 12. Juni, in Küsnacht. Die Frauen starten ihre viertägige Rundfahrt am darauffolgenden Samstag, 18. Juni, in Vaduz. Beliebte Stars sind (neben vielen anderen) Peter Sagan, Stefan Küng, Remco Evenepoel, Gino Mäder, Elisa Balsamo, Marlen Reusser und Jolanda Neff."ROUVY bringt das authentische Schweizer Rennerlebnis zu Ihnen nach Hause. Machen Sie mit, um den Geist der Elitewettbewerbe zu spüren und die legendären Alpenpässe zu erkunden", sagt Petr Samek, CEO von ROUVY.Zeitplan für virtuelle Rennen13. Juni | Rennen 1 | Tour de Suisse 2022 | Etappe 2 | Aesch | 26,9 km15. Juni | Rennen 2 | Tour de Suisse 2022 | Etappe 4 | Brunnen | 27,9 km17. Juni | Rennen 3 | Tour de Suisse 2022 | Etappe 6 | Moosalp | 19 km18. Juni | Rennen 4 | Tour de Suisse 2022 | Etappe 7 | Malbun | 20 kmDie Rennen beginnen um 19:00 Uhr MEZ und sind offen für Athleten aller Leistungsklassen; die einzigen Voraussetzungen sind ein Smart Trainer und ein Bildschirm. Leidenschaftliche Fahrerinnen und Fahrer können um die Platzierungen in der Gesamtwertung kämpfen.Um sich anzumelden, besuchen Sie die Rubrik 'Veranstaltungen' hier (https://rouvy.com/series/tour-de-suisse-2022/?utm_campaign=22TdSPR-CTK-7.6.22&utm_medium=web&utm_source=Web) (um alle ROUVY-Veranstaltungen zu finden, klicken Sie hier (https://rouvy.com/events/?utm_campaign=22TdSPR-CTK-7.6.22&utm_medium=web&utm_source=Web)).Über ROUVYROUVY bietet Tausende von aufregenden virtuellen Strecken, um sich online dem Profi-Peloton anzuschliessen oder sich mit Freunden zu messen. Radsportbegeisterte und anspruchsvolle Athleten sind herzlich eingeladen, die Welt von zu Hause aus zu bereisen, um sich fit zu halten oder sich auf das nächste Rennen vorzubereiten! ROUVY ist der offizielle (und stolze!) digitale Partner der Tour de Suisse seit 2020.