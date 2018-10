VIER PFOTEN begrüßt Ausstieg von Breuninger aus Echtpelz-Geschäft / Stuttgarter Modeunternehmen will Sortiment ab Frühjahr/Sommer 2020 umstellen

Hamburg (ots) - Immer mehr bedeutende Modemarken steigen aus demGeschäft mit Echtpelz aus. Die Stiftung VIER PFOTEN begrüßt dieheutige Ankündigung des Modeunternehmens Breuninger, ab der SaisonFrühjahr/Sommer 2020 auf Echtpelz zu verzichten. Die Entscheidungbetrifft alle Fashionbrands in den bundesweiten Department Storessowie im Breuninger Online-Shop.Thomas Pietsch, Wildtierexperte von VIER PFOTEN: "Wir freuen uns,dass mit Breuninger eine der führenden Warenhausketten imPremiumsegment in naher Zukunft auf Pelz verzichtet. Dies hatSignalwirkung für die ganze Branche. Sobald jeglicher Pelz aus denRegalen verschwunden ist, würde VIER PFOTEN Breuninger gerne alsneuen Teilnehmer des internationalen Fur Free Retailer-Programmsbegrüßen."Globaler Trend für mehr TierschutzAllein in diesem Jahr haben sich zahlreiche große Modehäuser,Designer und Fashion Shows wie Versace, Burberry, John Galliano, dieLondon Fashion Show und die MBFW (Mercedes Benz Fashion Week) fürMode ohne Echtfell entschieden. "Für eine komplett nachhaltigeSortimentsgestaltung muss Tierschutz auch bei weiteren Materialienwie zum Beispiel Daune und Wolle berücksichtigt werden", so VIERPFOTEN Wildtierexperte Pietsch.Modemarken ohne EchtpelzVIER PFOTEN appelliert an die Konsumenten, keine Mode mit Echtpelzzu kaufen, um das damit verbundene Tierleid zu stoppen. Wer bewusstnach Modemarken sucht, die auf Echtpelz verzichten, findet dafür aufwww.furfreeretailer.com eine Übersicht. Alle Mitglieder des Fur FreeRetailer-Programms haben sich schriftlich zum hundertprozentigenAusschluss von Echtpelz aus ihrem Sortiment verpflichtet. Weltweitnehmen über 900 Modeunternehmen an dem internationalen Programm teil,darunter führende Brands wie Gucci, H&M, Zara oder Esprit. VIERPFOTEN repräsentiert die Initiative unter anderem in Deutschland undist maßgeblich daran beteiligt, große Modehäuser zu einer pelzfreienZukunft zu bewegen.Weitere Informationen:www.vier-pfoten.de/kampagnen-themen/themen/pelz-industriePressekontakt:Melitta TöllerPressesprecherinTel.: 040-399 249-66presse-d@vier-pfoten.orgVIER PFOTEN - Stiftung für TierschutzSchomburgstraße 120, 22767 HamburgOriginal-Content von: Vier Pfoten - Stiftung für Tierschutz, übermittelt durch news aktuell