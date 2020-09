VIBA_EX sorgt für eine saubere und gesunde Raumluft / Entkeimungsgerät entfernt zuverlässig Viren und Bakterien

Polling (ots) - Die Corona-Pandemie hält die Weltbevölkerung im wahrsten Sinne des Wortes in Atem. Noch ist kein Impfstoff zugelassen, sodass nach wie vor Gefahr von dem Virus ausgeht. Insbesondere in geschlossenen Räumen ist das Verbreitungs- und Ansteckungsrisiko vorhanden. Mit dem VIBA_EX hat das weltweit tätige Unternehmen GIMAT mit Hauptsitz im bayerischen Polling ein Produkt zur Luftentkeimung entwickelt, das hilft, die Viruslast drinnen deutlich zu senken.Das UV-Luftentkeimungsgerät VIBA_EX wird in geschlossenen Räumen aufgestellt und entfernt Viren und Bakterien zuverlässig. Damit ist das Gerät nicht nur sinnvoll im Einsatz gegen Coronaviren, sondern auch wirksam gegen andere Viren sowie Bakterien. Der Raumluftreiniger VIBA_EX ist 1,30 Meter hoch, schlank in hochwertiger Edelstahlausführung und eignet sich für Räume von einer Größe bis zu 100 qm. Insbesondere dort, wo Menschen längere Zeit mit wenig Distanz in einem Raum zusammentreffen und die Keimbelastung der Atemluft konstant niedrig gehalten werden soll, macht dieses hocheffiziente Reinigungsgerät Sinn. Das Gerät ist flüsterleise und empfiehlt sich z.B. für Wartezimmer von Arztpraxen, in Apotheken, in Klassenzimmern, Tagungsräumen, Friseursalons, Kosmetikstudios, Fitnessstudios oder auch Gaststätten und Restaurants.Wirksame UV-Entkeimung von LuftVIBA_EX funktioniert wie folgt: Durch einen Luftstrom, den die sich im Raum befindlichen Personen kaum bemerken, wird deren Atemluft angesaugt und durch die tiefliegenden Ansaugöffnungen am Boden in das Gerät geleitet. Im Geräteinneren wird die Luft mit einer speziell entwickelten Wirbelströmungstechnologie spiralförmig nach oben zirkuliert während eine leistungsstarke UV- Lampe genügend Zeit hat, die Viren und Bakterien in der Luft zu deaktivieren und abzutöten. Bis zu 20 Sekunden beträgt die Aufenthaltsdauer der Luft im Gerät. Der Vorteil dieser ungewöhnlich hohen Verweilzeit: die in der Luft befindlichen Bakterien und Viren werden entfernt; sogar die Zahl der speziell für Allergiker problematischen Pilzsporen wird deutlich reduziert.Sicher und effektiv - in Räumen bis 100 qmDie Methode der UV-Entkeimung von Luft ist von Virologen anerkannt. Sie ist chemikalienfrei und vollkommen unschädlich. Eine spezielle Kapselung gegen austretendes UV-Licht schützt absolut zuverlässig die Augen von Personen und Haustieren, die sich im Raum aufhalten. Das Produkt ist besonders geeignet für Räume bis zu 100 qm, um die Atemluft mehrfach pro Tag automatisch zu entkeimen. Es wurde für den Dauerbetrieb entwickelt. Die Betriebskosten sind extrem gering.Das VIBA_EX ist ein robustes, einfach zu bedienendes Standgerät ohne Montageaufwand und sofort einsatzbereit. Der Preis für das Gerät beträgt ab Werk 1.550 EUR zzgl. MwSt.Pressekontakt:Susanne HoffmannHoffmann PR Consultingmobil: 0160-6131169E-Mail: sh@hoffmann-pr-consulting.deOriginal-Content von: GIMAT, übermittelt durch news aktuell