VIACTIV plant Transparenzoffensive (FOTO)

Bochum (ots) -Die VIACTIV plant eine Transparenzoffensive zum Thema Qualität.Neben der Veröffentlichung von Widerspruchszahlen sollen bis zumHerbst nachvollziehbare Indikatoren zu Leistungsgeschehen undKundenorientierung folgen."Um sich stärker an den Belangen ihrer Versicherten zuorientieren, müssen die Kassen den rein monetär getriebenenWettbewerb überwinden. Was zählt sind transparente Qualitätsmaßstäbeund Indikatoren, die die Leistung einer Kasse für allenachvollziehbar abbilden", sagt der Vorstandsvorsitzende der VIACTIV,Reinhard Brücker.Vertreter der VIACTIV Krankenkasse hatten die Patientenbeauftragteder Bundesregierung, Prof. Dr. Claudia Schmidtke, imBundesministerium für Gesundheit getroffen und wesentliche Aspektefür mehr Transparenz und Qualität in der GesetzlichenKrankenversicherung (GKV) erörtert. Die Patientenbeauftragtebestärkte die VIACTIV in ihrem Weg. Anlässlich der Ergebnisse aus demaktuellen Monitor Patientenberatung erwägt Schmidtke transparent zumachen, wie hoch die Ablehnungsquote der einzelnen Kassen beiPatientenanfragen ist. Sie moniert etwa bei der Hilfsmittelversorgunggroße Unterschiede.Aktuell herrscht aufgrund der beschlossenen Aufhebung derAusschreibungen im Bereich Hilfsmittel sowohl bei Krankenkassen alsauch bei Sanitätshäusern vermehrt Hektik. Die VIACTIV ist aufgrunddes Verzichtes auf Ausschreibungen hiervon nicht betroffen. Sie hatdie Qualitätsdefizite bei der Versorgung immer ernst genommen unddeshalb keine Ausschreibungen zu Lasten der Versicherten vorgenommen.Es reiche nicht aus, einfach Zahlen zu präsentieren, so Brücker. "FürTransparenz sorgt, die Prozesse hinter den Entscheidungen undLeistungen aufzuzeigen." Die VIACTIV Krankenkasse hat sich das Zielgesetzt, zu den Vorreitern von mehr Qualität unter den gesetzlichenVersicherern zu gehören. Am 26. September will sie in BerlinVertretern von Presse und Politik sowohl Widerspruchszahlen als auchnachvollziehbare Indikatoren zu Leistungsgeschehen undKundenorientierung vorstellen.Beispiel Rehabilitation: Die Tabelle zeigt das Verhältnis vonGenehmigungen zu Ablehnungen der letzten zwei JahreJahr Ablehnungen in % Genehmigungen in % Gesamtergebnis2017 2.027 17 9.940 83 11.9672018 2.230 19 9.544 81 11.774Gesamt: 4.257 19.484 23.741In 2018 wendete die VIACTIV für die stationäre Rehabilitationknapp über 4,5 Millionen Euro auf. Die Leistungen fürMutter-Kind-Kuren und die Anschluss-Reha von Mutter und Kind beliefensich auf rund 550.000 Euro.