VIACTIV flankiert Beitragssatzsenkung mit neuen Angeboten in Web und App (FOTO)

Bochum (ots) -Mit einer deutlichen Senkung des Beitragssatzes auf 15,8 Prozentund neuen Onlineangeboten untermauert die VIACTIV Krankenkasse ihrekundenorientierte Qualitätsoffensive.Seit Anfang des Jahres konnte die VIACTIV 5000 Neukunden für sichgewinnen. "Das hat nicht allein mit der deutlichen Senkung unseresBeitragssatzes auf 15,8 Prozent zu tun, durch die Versichertedurchschnittlich 400 Euro im Jahr sparen", sagt derVorstandsvorsitzende Reinhard Brücker. "Die VIACTIV ist auch inpuncto Qualität und Leistung weiter in die Offensive gegangen.Neue Online-Welt in Web und AppUm unser Leistungsversprechen in die digitale Zukunft zu führen,haben wir seit Februar die neue VIACTIV-App als Grundlage für alleweiteren digitalen Services getestet." Damit sollen die erstklassigenAngebote, für die die VIACTIV Krankenkasse regelmäßig ausgezeichnetwird, sukzessive ausgebaut werden und den Kunden alle notwendigenAktivitäten rund um ihre Gesundheit erleichtern.Derzeit bietet die App folgende Funktionen: Krankmeldunghochladen, Rechnungen einreichen, "Meine Daten ändern", Allewichtigen Servicenummern auf einen Blick. Die VIACTIV-App wird stetigum neue Services erweitert.Zudem glänzt die Kasse mit einem aktualisierten und klarergestalteten Markenauftritt - ab April startet die Kampagne "VIACTIVist das denn!". Der neue VIACTIV-Internetauftritt führt dieVersicherten künftig individuell noch schneller zu den von ihnengewünschten Leistungen und zu für sie maßgeschneiderten Angeboten.Qualitätsversprechen"Versicherte erwarten schnelle und unbürokratische Entscheidungen,individuelle Lösungen und Einhaltung von Leistungsversprechen. Diezügige Bearbeitung von Anträgen, der faire Umgang in Konflikten unddaraus resultierenden Widersprüchen und die Befragung vonVersicherten sind wesentliche Kriterien zur Beurteilung derQualität", so Brücker. Denn während der Preis transparent undvergleichbar sei, gestalte sich die Bewertung von Qualität undLeistungsangeboten ungleich schwerer. Es brauche mehr Transparenzsowie einen Abbau von Fehlanreizen.Deshalb setzt die Kasse den für 2018 geplanten Überschuss von rund48 Millionen Euro für eine nachhaltige Beitragssenkung, dengesteigerten Service und gesundheitsfördernde Programme für dieVersicherten ein. "Die VIACTIV ist keine Sparkasse oder Bank", soBrücker. Der Kunde zähle. Um das zu wissen, brauchten Verwaltungsratund Vorstand keine Direktiven aus dem Bundesgesundheitsministerium.Die VIACTIV betreut mit etwa 1.500 Mitarbeitenden bundesweit annahezu 60 Standorten rund 700.000 Versicherte und 110.000Firmenkunden, Vertragspartner und Leistungserbringer. Damit ist sieeine der größten Krankenkassen in Deutschland, drittgrößte BKKbundesweit und größte BKK in NRW.Pressekontakt:Georg StamelosPressesprecherVIACTIV KrankenkasseUniversitätsstraße 4344789 BochumTelefon 0234 479-2158Telefax 0234 479-1689Mobil 01522-2577157georg.stamelos@viactiv.deOriginal-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell