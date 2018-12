VIACTIV Versicherte profitieren von deutlicher Beitragssatzsenkung und Ausbau der Leistungen (FOTO)

Bochum (ots) -Verwaltungsrat beschließt nachhaltige Beitragssatzsenkung um 0,5Prozent. VIACTIV Versicherte profitieren im kommenden Jahr gleichdreifach.In seiner heutigen Sitzung hat der Verwaltungsrat der VIACTIVKrankenkasse eine nachhaltige Senkung des Zusatzbeitragssatzes um 0,5Prozent beschlossen. Der neue Beitragssatz von 15,8 Prozent soll abApril 2019 gelten und wird bis einschließlich 2021 kalkuliert."VIACTIV Versicherte sparen dadurch und durch die vom Bundestagbeschlossene Beitragsparität bis zu 600 Euro im kommenden Jahr",erklärte der alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrats,Klaus-Peter Hennig. Zudem würden die Kunden von der Ausweitung desbereits vielfach ausgezeichneten Leistungsangebotes profitieren."Durch einen klaren Markenauftritt, hohe Versorgungskompetenz, gutesKostenmanagement, straffe Prozessgestaltung und die positiveKonjunkturentwicklung ist uns in den letzten Jahren eine gesundeKonsolidierung gelungen", sagte der Vorstandsvorsitzende, ReinhardBrücker.Für 2018 rechnet die VIACTIV mit einem Überschuss von rund 45Millionen Euro. "Die VIACTIV ist keine Sparkasse oder Bank. Das Geldkann jetzt in eine nachhaltige Beitragssenkung, den Service undgesundheitsfördernde Programme für die Versicherten fließen", soBrücker. Der Kunde zähle. Um das zu wissen, brauchten dieSelbstverwaltung und der Vorstand keine Direktiven aus demBundesgesundheitsministerium.Um die finanziellen Belastungen für die Versicherten möglichstgering zu halten, investiert die VIACTIV auch in hohem Masse in dieDigitalisierung. Neben einem geringeren Verwaltungsaufwand werdenKundeninformationen und Daten effizienter aufbereitet und schnellerbearbeitet. Die Informationswege zu und von den Kunden verkürzensich. Auch das Kostenmanagement wird stetig verbessert. KlareParameter bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen befähigen die VIACTIV,Gesundheitskosten einzudämmen und der Verpflichtung gegenüber denKunden nachzukommen.Der durch den Verwaltungsrat festgestellte Haushaltsplan 2019 derKrankenversicherung sieht Ausgaben in Höhe von 2,6 Mrd. Euro vor,davon 2,5 Mrd. Euro für die Leistungsausgaben (2018 = 2,4 Mrd. Euro).Zugleich wurde der Haushaltsplan 2019 der Pflegeversicherung derVIACTIV festgestellt. Dieser sieht Ausgaben in Höhe von 535 Mio. Eurovor - 515 Mio. Euro davon für Leistungen (2018 = 462 Mio. Euro).Die VIACTIV betreut mit etwa 1.500 Mitarbeitenden bundesweit annahezu 60 Standorten über 700.000 Versicherte und 110.000Firmenkunden, Vertragspartner und Leistungserbringer. Damit ist sieeine der größten Krankenkassen in Deutschland, drittgrößte BKKbundesweit und größte BKK in NRW.Pressekontakt:Georg StamelosPressesprecher VIACTIV KrankenkasseUniversitätsstr. 4344789 BochumTel.: 0234-479-2158 | Mobil: 01522 2577157E-Mail: georg.stamelos@viactiv.deOriginal-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell