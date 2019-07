VIACTIV: Positiver Jahresabschluss 2018 / Konsolidierung abgeschlossen - positive Zukunftsperspektive (FOTO)

Bochum (ots) -Die VIACTIV Krankenkasse setzt ihre erfolgreiche Geschäftspolitikmit stabilen Finanzen und mehr Wachstum fort. Mit einem Überschuss inHöhe von 51,3 Millionen Euro schließt sie das vergangeneGeschäftsjahr 2018 ab. Die positive Entwicklung stellte derVerwaltungsrat jetzt in seiner Sitzung in Bochum fest.Einnahmen der VIACTIV von rund 2,58 Milliarden Euro standen in2018 Ausgaben in Höhe von rund 2,53 Milliarden Euro gegenüber. Mitknapp über 12.000 Neuversicherten in 2018 und rund 11.000Neu-Aufnahmen allein in der ersten Hälfte dieses Jahres entschiedensich insgesamt 23.000 neue Kunden für eine Mitgliedschaft bei derVIACTIV. "Durch unser vielfach prämiertes Serviceangebot, dashervorragende Preis-Leistungsverhältnis und unsere deutlicheBeitragssatzsenkung haben wir uns unter den Top-Kassen innerhalb derGesetzlichen Krankenversicherer etabliert", sagte der alternierendeVorsitzende des Verwaltungsrats, Klaus-Peter Hennig.Insgesamt sind die Leistungsausgaben der VIACTIV Krankenkasse imJahr 2018 um 4,59 Prozent je Versicherten gegenüber dem Vorjahrgestiegen. Der größte Ausgabenblock bleibt die Krankenhausbehandlungmit rund 856 Millionen Euro. Dahinter folgen Ausgaben für dieambulante ärztliche Behandlung mit 407 Millionen Euro sowie Ausgabenfür Arzneimittel in Höhe von 402 Millionen Euro. Die Ausgaben fürZahnarztbehandlungen und Zahnersatz betrugen rund 140 Millionen Euro.Die Verwaltungskosten belaufen sich auf 4,6 Prozent derGesamtausgaben.Mit 10,9 Millionen Euro sind die Ausgaben für Satzungsleistungenüberdurchschnittlich stark gestiegen. Dazu zählen etwa Osteopathieoder Flash-Glucose-Monitoring für Diabetiker (ein System, welchesüber einen Sensor am Oberarm permanent den Zuckerwert aus demUnterhautfettgewebe ermittelt). "Diese Ausgabensteigerung iststrategisch gewollt. Damit zeigt die VIACTIV ihreLeistungsfähigkeit", sagte der Vorstandsvorsitzende, ReinhardBrücker. Diese bestätige sich auch im Gesamtvergleich mit den übrigenKrankenkassen.Als Ergebnis des 1. Vierteljahres 2019 weisen viele Krankenkasseneinen Verlust aus. Die VIACTIV liegt hier entgegen dem Trend undkommt auf ein Plus von rund 8 Millionen Euro. Dies entspricht 11 Euroje Versicherten. Das Plus wird den Rücklagen zugeführt und für dieBeitragssatzsenkung zum 1. April dieses Jahres genutzt, so Brücker.Auch wenn die Reform des Risikostrukturausgleichs in die richtigeRichtung gehe, beim Vergleich der Reinvermögen über das gesamteGKV-System zeigten sich deutliche Verwerfungen, die im Sinne von mehrVersorgungsqualität endlich aufgelöst werden müssten, betonte derVerwaltungsratsvorsitzende, Ludger Hamers. Während dieBetriebskrankenkassen und die Ersatzkrankenkassen negative Ergebnissezum Jahresstart aufwiesen, verfüge der AOK-Verbund mit einem weiterenEinnahmeplus über deutlich zu hohe Mittel. "Derartige Unterschiedelassen sich nicht mit besonders guten Management- Eigenschaftenerklären", betonte Hamers, sie seien ein untrügliches Zeichen derjahrelangen fehlerhaften Geldverteilung durch den Gesundheitsfonds.Deutliche Kritik übte VIACTIV Vorstand Roland Wien in der Sitzung amvorliegenden Entwurf eines MDK-Reformgesetzes. Damit würden dieForderungen des Bundesrechnungshofs ins Gegenteil verkehrt. "Imkommenden Jahr dürfen danach nur noch 10% der Krankenhausrechnungenvon Krankenkassen geprüft werden. Die jetzt schon unzureichendeKontrolle wird mehr als halbiert", sagte Wien. Die Folge werdenMehrausgaben im Krankenhausbereich für das Jahr 2020 sein. "Wirwürden diese Gelder lieber für tatsächliche erbrachte Leistungen beiPatienten ausgeben", so Wien.Die Leistungsstärke der VIACTIV zeigt sich ebenso am Ergebnis desServiceAtlas Krankenkassen 2019. In der unabhängigenWettbewerbsstudie der Analysegesellschaft ServiceValue wähltenVerbraucher im Mai 2019 die VIACTIV zur Nr.1 im Kundenservice und aufPlatz Zwei im Gesamtranking, was den Verwaltungsrat in derstrategischen Ausrichtung der VIACTIV Krankenkasse weiter bestärkt.Über die VIACTIV Krankenkasse:Die VIACTIV betreut mit etwa 1.500 Mitarbeitern bundesweit annahezu 60 Standorten rund 700.000 Versicherte und 110.000Firmenkunden, Vertragspartner und Leistungserbringer. Damit ist sieeine der größten Krankenkassen in Deutschland. Hauptsitz ist Bochum(NRW). VIACTIV ist hervorgegangen aus Fusionen derBetriebskrankenkassen namhafter Betriebe: u.a. Krupp, Mannesmann,Opel, Dräger, Evonik, LWL, Werften in Rostock und Wismar.Pressekontakt:Georg StamelosFon: 0234 479-2158 | Mobil: 01522 2577 157Mail: georg.stamelos@viactiv.deOriginal-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell