VIACTIV Homepage: Gesundheit einfach erklärt (FOTO)

Auf ihrer Homepage bereitet die VIACTIV das Thema Gesundheit allgemeinverständlich auf und liefert alltagstaugliche Informationen.Unter der neuen Rubrik "Gesundheitswissen" erhalten Besucher der VIACTIV Homepage praktische Tipps und wichtiges Basiswissen zu Themen wie Ernährung, Kopfschmerz oder Pflege. Sie lernen neue innovative Maßnahmen in der Medizin kennen und können die wichtigsten Tipps zur Zahngesundheit entdecken. Die Rubrik "Gesundheitswissen" erklärt einfach und gut verständlich. Weiterführende Informationen zu bestimmten Krankheitsbildern bietet das Lexikon "Krankheiten von A bis Z".Die VIACTIV gibt Versicherten Informationen an die Hand, die Lebensqualität steigern und einen sicheren Umgang bei wichtigen Gesundheitsfragen unterstützen. Etwa um für den richtigen Gebrauch von Arzneimitteln zu sensibilisieren oder zu erklären, wie künstliche Intelligenz medizinischen Fortschritt vorantreibt. Bei Allergien kann "Gesundheitswissen" helfen, Symptome zu lindern oder gar einen Weg zu finden sie loszuwerden.Rund um PflegeWer hätte gewusst, dass es 3,4 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland gibt? Viel wichtiger aber als die statistisch abgesicherten Zahlen ist die Aufklärung über Besonderheiten, zum Beispiel beim Pflegebedarf von Kindern und Jugendlichen. Oder die wichtigen Hinweise zur sicheren Versorgung durch ausländische Pflegekräfte. Unter dem Stichwort Verhinderungspflege erklärt VIACTIV "Gesundheitswissen", wie pflegebedürftige Menschen Hilfe erhalten, wenn ihre gewohnte Pflegeperson einmal ausfällt.Bereits neun Wissensseiten sind angelegtInnovative Medizin | Kopfschmerz | Zahngesundheit | Arzneimittel | Pflege| Ernährung | Sport und Fitness | Haut | Allergien. Der Themenblock Schwangerschaft und Geburt kommt bald hinzu.