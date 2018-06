VHV Gruppe wächst im Geschäftsjahr 2017 in allen Geschäftsfeldern - Unternehmen kommt bei Digitalisierung deutlich voran

Hannover (ots) -- Konzernergebnis von 156,1 Mio. Euro- Komposit- und Lebengeschäft steigern Beiträge- Bruttobeiträge überschreiten erstmals 3 Milliarden Euro- Unternehmen treibt Digitalisierung voran - Kautionsversicherungim Firmengeschäft als VorreiterDie VHV Gruppe hat im Geschäftsjahr 2017 trotz anhaltendschwieriger Rahmenbedingungen in den Märkten ihre sehr positiveEntwicklung der zurückliegenden Jahre mit einem Jahresüberschuss vonEUR 156,1 Millionen Euro fortgesetzt. Erstmals hat das Unternehmendabei die Grenze von 3 Milliarden Euro verdienter Bruttobeiträgeüberschritten. Zu dieser erfolgreichen Entwicklung haben alleGeschäftsfelder beigetragen: Das Unternehmen konnte im Komposit- wieLebenbereich seine Vertragszahlen ausbauen und seine verdientenBruttobeiträge steigern. Mit einer erneut deutlichen Steigerungseiner Ertragskraft und Profitabilität konnte das Unternehmen damitwichtige Voraussetzungen dafür schaffen, seinen begonnenen Weg dernachhaltigen Digitalisierung aus einer Position der Stärke herausweiter zu verfolgen. 2017 hat die VHV die Grundlagen für IhreDigitalisierung weiter vorangetrieben und ihre Prozesse imKautionsgeschäfts als ersten Unternehmensbereich weitgehendautomatisiert.Im zurückliegenden Geschäftsjahr profitierte der Kompositbereicherneut von einem marktüberdurchschnittlichen Vertrags- undBeitragswachstum im Kfz-Geschäft sowie den Sach-, Haftpflicht-,Unfall-, Kredit- und Technischen Versicherungen und einer weitergesteigerten Effizienz im Schadenmanagement. Als Spezialversichererder Bauwirtschaft profitierte die VHV von ihrer ausgewiesenenKompetenz sowie einer unverändert starken Baukonjunktur. Die darausresultierenden steigenden Lohn-, Umsatz- und Honorarsummen bilden dieGrundlage für die Beitragsbemessung der Bauversicherungen.Auch im Lebenbereich konnte das Unternehmen trotz der öffentlichenDiskussion um die Lebensversicherung seinen Vertragsbestand und seineBeitragseinnahmen weiter ausbauen. Die HannoverscheLebensversicherung verfolgt konsequent die Ausrichtung alsBiometrieversicherer. Dabei trugen die effizienten Strukturen, dieniedrigen Kostenquoten und eine hohe Kundenzufriedenheit zum gutenErgebnis bei.Uwe Reuter, Vorstandsvorsitzender der VHV Gruppe, sagte: "2017 istfür die VHV Gruppe erneut ein sehr gutes Jahr gewesen. In einemschwierigen Marktumfeld konnte sie ihren erfolgreichen Weg nachhaltigfortsetzen und in allen Bereichen Marktanteile gewinnen." Reuterweiter: "Auch bei der Digitalisierung unseres Unternehmens, seinerProzesse und Angebote, kommen wir deutlich voran. Wir sehen in derDigitalisierung große Chancen für unser Geschäft, für unsere Kundenaber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein besonderesAnliegen, ist es uns deshalb, sie bestmöglich mitzunehmen undumfassend für die vor uns liegenden Aufgaben zu qualifizieren."Reuter kündigte an, dass der Vorstand der VHV Gruppe dafür dieFortbildungsmittel im Unternehmen signifikant aufgestockt habe.Reuter dankte im Namen des Vorstandes ausdrücklich den Mitarbeiternfür ihre hohe Leistungsbereitschaft und den Vertriebspartnern für ihrVertrauen und ihre Loyalität.Das Konzernergebnis betrug nach Steuern und Substanz stärkendenMaßnahmen 156,1 Millionen Euro. Es lag damit 28,3 Millionen Euro überdem Ergebnis des Vorjahres (Vj.: 127,8 Mio. Euro).Auf Gruppenebene stieg die Zahl der Versicherungsverträge um 4,8Prozent auf 10,56 Millionen Stück (Vj.: 10,08 Mio. Stück) und dieverdienten Beiträge um 6,1 Prozent auf 3,04 Milliarden Euro (Vj.:2,87 Mrd.) und lag damit erstmal in der Unternehmensgeschichte über 3Milliarden Euro.Der Kapitalanlagebestand erhöhte sich um 3,2 Prozent auf 15,97Milliarden Euro (Vj.: 15,47 Mrd.), das Kapitalanlageergebnis stieginfolge hoher Veräußerungsgewinne ging auf 636,1 Millionen Euro (Vj.:653,9 Mio.) zurück, nachdem 2016 hohe Veräußerungsgewinne realisiertwurden. Die haftenden Eigenmittel (inklusiveSchwankungsrückstellungen) konnten um rund 240 Millionen Euro bzw.11,9 Prozent auf 2,26 Milliarden Euro (Vj.: 2,02 Mrd.) erhöht werden.Standard & Poor's hat das in 2017 auf A+ mit stabilem Ausblickverbesserte Rating für die VHV Gruppe gestern bestätigt.Ausschlaggebend für das Rating war insbesondere die Kapital- undErtragsstärke der VHV Gruppe mit der Bestnote AAA. Hierzu tragen nachBeurteilung von S&P die starke, marktüberdurchschnittlicheProfitabilität der VHV Allgemeine und das vorteilhafteRisiko-/Rendite-Profil im Bereich Leben bei der Hannoverschenmaßgeblich bei. Die Kapitalausstattung unter Solvency II ist sehrkomfortabel und im Marktvergleich weniger zinsabhängig. Ebenfallspositiv wirkte sich die Struktur als Versicherungsverein aus, da dieGewinne zu 100 Prozent zur langfristigen Erfüllung derKundenansprüche im Konzern verbleiben.Im Bereich der Kompositversicherung (VHV Allgemeine VersicherungAG und VAV AG, Wien) konnte die VHV Gruppe die Stückzahl ihrerVersicherungsverträge um 5,0 Prozent auf 9,57 Millionen Verträge(Vj.: 9,11 Mio.) und ihre Profitabilität weiter ausbauen. DieBeitragseinnahme stieg um 8,4 Prozent auf 2,06 Milliarden Euro (Vj.:1,90 Mrd.). Dabei wuchs die Kfz-Sparte der VHV im siebten Jahrnacheinander stärker und mit besserem Ertrag als der Markt. Diepositive Entwicklung des Kompositgeschäftes wurde maßgeblich durchdie VHV Allgemeine Versicherung AG geprägt. Sie konnte ihrenVertragsbestand um 5,0 Prozent auf 9,23 Millionen Stück (Vj.: 8,79Mio. Stück) ausbauen und ihre Beitragseinnahmen um 8,5 Prozent auf1,97 Milliarden Euro (Vj.: 1,81 Mrd.) steigern. In der größten Spartedes Unternehmens, der Kfz-Versicherung, erhöhte sich die Zahl derVerträge marktüberdurchschnittlich um 5,4 Prozent auf 6,48 MillionenVerträge (Vj.: 6,15 Mio.) und der verdiente Beitrag um 7,6 Prozentauf 1,33 Milliarden Euro (Vj.: 1,23 Mrd.). DieGeschäftsjahresschadenquote der VHV Allgemeine Versicherung AG imselbst abgeschlossenen Geschäft stieg leicht auf 80,6 Prozent (Vj.:80,1 %). Die Combined Ratio des Unternehmens betrug 90,2 Prozent(Vj.: 91,9 %).Im Leben-Geschäft der Hannoversche Lebensversicherung AG stiegendie Beitragseinnahmen gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozent auf 983,9Millionen Euro (Vj.: 968,6 Mio.), die Anzahl der Verträge stieg um3,0 Prozent auf 993,2 Tausend Verträge (Vj.: 964,1 Tsd.). DieKostenquoten des Direktversicherers gehören nach wie vor zu denBesten im Markt: Die Verwaltungskostenquote der Hannoverschen Lebenbetrug 1,28 Prozent (Vj.: 1,29 %), die Abschlusskostenquote 3,9Prozent (Vj.: 4,1 %). Eine der niedrigsten Stornoquoten im Markt von1,9 Prozent (Vj.: 1,8 %) dokumentiert das hohe Kundenvertrauen in dieHannoversche Leben. Insgesamt hat das Unternehmen einenKapitalanlagenbestand von 10,68 Milliarden Euro verwaltet (Vj.: 10,60Mrd.).AusblickDas Jahr 2018 hat für die VHV Gruppe sowohl im Komposit- als auchLeben-Geschäft gut und aussichtsreich begonnen. 