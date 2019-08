"VHOOP" von Virfit - der weltweite erste intelligente Hula-Hoop mit IoT-Funktion

- Funktioniert in Kombination mit einer Smartphone-App- Wurde mit Bodyhoop (www.bodyhoop.nl), dem Exklusivvertriebshändlerfür Europa, erfolgreich in Europa vorabpräsentiertSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Virfit nahm im April diesesJahres an der FIBO (weltweite Fitnessmesse in Köln, Deutschland) teilund stieß während der Messe auf großes Interesse. Im Juli wurde VHOOPdann erfolgreich mit Bodyhoop (www.bodyhoop.nl) in Europavorabpräsentiert. Bodyhoop unterzeichnete auf der FIBO einenExklusivvertriebsvertrag für Europa.Der intelligente Hula-Hoop VHOOP von Virfit ermöglicht eineEchtzeitverfolgung Ihrer Fitnessübungen - in Verbindung mit derVHOOP-App auf Ihrem Smartphone. Nach der offiziellen Einführung inEuropa plant Virfit, in der App neue Funktionen anzubieten. Mitdiesen werden Benutzer ihre Körpermaße eingeben und aktualisierenkönnen, um ihren Fortschritt zu erkennen. Auch wird es einezusätzliche Community-Funktion geben, sodass alle VHOOP-Benutzeruntereinander Erfahrungen und Kenntnisse austauschen können.Die Trainingsdaten werden täglich, wöchentlich und monatlichaufgezeichnet. Alle VHOOP-Benutzer werden in einer speziellenWeltrangliste geführt, was sie anhält, jeden Tag zu trainieren. DerVHOOP-Hula-Hoop selbst ist ein Fitness- oder gewichteter Hula-Hoopfür Erwachsene - erhältlich in Erwachsenengrößen. Das spezielleModell lädt Benutzer ein, ihre Bauch- und Rumpfmuskeln zu kräftigen,während es an wichtigen Stellen das Bindegewebe massiert.Virfit wird in der App einige Trainingsvideos anbieten, in denenverschiedene mit dem VHOOP ausgeführte Übungen vorgestellt werden.Herr Yoon Moohyun, CEO von Virfit: "Wir arbeiten an intelligentenTools für das Training zu Hause, wie dem Hula-Hoop. Dabei suchen wirnach Lösungen, die Menschen anregen, kontinuierlich zu trainieren,während sie sich durch intelligente Funktionen noch mehr an denÜbungen erfreuen können."VirfitVirfit ist ein Unternehmen, das sich auf intelligenteFitnesslösungen konzentriert, und ist der Hersteller von "VHOOP". DasProjekt VHOOP begann im Juli 2017 auf Kickstarter - einerCrowdfunding-Plattform in den USA. Bodyhoop.nl arbeitet derzeit ander offiziellen Einführung in Europa, sodass Europäer den VHOOP schonbald kaufen können. Die VHOOP-App kann kostenlos auf Android- undApple-Geräte heruntergeladen werden.Virfit Corp.E-Mail: info@virfit.net / Website: http://vhoop.net/Vertriebshändler in Europa:E-Mail: info@bodyhoop.nl / Website: bodyhoop.nl(http://bodyhoop.nl/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/955211/Virfit_FIBPO.jpgPressekontakt:Chul Hwang+82-02-336-0103Original-Content von: Virfit Corp., übermittelt durch news aktuell