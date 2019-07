Berlin/Stuttgart (ots) - Im Klageverfahren für die "Saubere Luft"in Stuttgart hat das Verwaltungsgericht Stuttgart das von derDeutschen Umwelthilfe beantragte Zwangsgeld festgesetzt -Verwaltungsgericht: Landesregierung verletzt "elementarsterechtsstaatliche Grundsätze" - Landesregierung muss zonaleFahrverbote für Euro 5 Diesel sofort in Luftreinhalteplan aufnehmenund das seit Februar 2018 rechtskräftige Urteil umsetzenIm Verfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen dieLandesregierung Baden-Württemberg für die "Saubere Luft" in Stuttgarthat das Verwaltungsgericht Stuttgart mit Beschluss vom 18. Juli 2019ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro gegen die LandesregierungBaden-Württemberg festgesetzt. Die Landesregierung hat eine vom VGStuttgart gesetzte Frist missachtet. Der Luftreinhalteplan für dieLandeshauptstadt wurde nicht, wie vom Gericht angeordnet, um zonaleDiesel-Fahrverbote einschließlich Euro 5 zum 1. Juli 2019fortgeschrieben.Das VG Stuttgart weist in seinem Beschluss darauf hin, dass sichaus der Presse entnehmen lasse, dass "der Vollstreckungsschuldnerweiterhin propagiert, kein zonales Verkehrsverbot für Dieselfahrzeugemit der Abgasnorm Euro 5/V im Luftreinhalteplan vorzusehen und sichdamit weiterhin unter Verletzung elementarster rechtsstaatlicherGrundsätze weigert, der gerichtlich auferlegten Verpflichtung Folgezu leisten."Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "In unserenBemühungen für die 'Saubere Luft' in Stuttgart stehen wir nun kurzdavor, die Zwangshaft für die verantwortlichen Politiker zubeantragen. Bereits am 3. September 2019 wird sich der EuropäischeGerichtshof mit der Frage befassen, ob dieses Mittel angewandt werdenkann, wenn sich Politiker weigern, Recht und Gesetz anzuerkennen undumzusetzen. Angesichts der klaren Rechtslage haben wir daran keinenZweifel. Dass es überhaupt so weit kommen muss, ist ein Armutszeugnisfür die baden-württembergische Landesregierung. Die Interessen derDiesel-Konzerne haben noch immer Vorrang vor dem Gesundheitsschutzder Bürgerinnen und Bürger in Stuttgart. Um die 'Saubere Luft' durchzonale Fahrverbote für Euro 5 Diesel zu verhindern, werden sogarrechtskräftige Urteile ignoriert."Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in dem Verfahren vertritt:"Wenn die Landesregierung durch diesen letzten Warnschuss nicht aufden Boden der Tatsachen zurückgebracht wird, verrät sie denRechtsstaat. Es wäre ein Armutszeugnis für jede demokratischePartei."Nach dem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts von Februar2018 ist der Stickstoffdioxid (NO2)-Jahresmittelwert von 40 µg/m³spätestens in 2019 einzuhalten und alle dafür erforderlichenMaßnahmen, einschließlich Fahrverbote, sind dazu zu ergreifen. Ab dem1. September 2019 sind zonale Fahrverbote für Euro 5 Diesel inStuttgart möglich.Das Verwaltungsgericht Stuttgart kam am 26. April 2019 zu demErgebnis, dass die aktuelle Fortschreibung des Luftreinhalteplans fürStuttgart gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von Februar2018 verstößt. Gefordert ist auch die Aufnahme von Fahrverboten fürEuro 5 Diesel-Pkw in den Luftreinhalteplan. Nur mit zonalenFahrverboten einschließlich Euro 5 lässt sich die Stickstoffdioxid(NO2)-Belastung im geforderten Maß schnellstmöglich reduzieren. Indem Beschluss wurde ein Zwangsgeld von 10.000 Euro angedroht, wennder Plan nicht bis zum 1. Juli 2019 geändert wird. Diese Frist hatdie Landesregierung verstreichen lassen, so dass das Zwangsgeld jetztfestgesetzt wurde. Die Beschwerde des Landes gegen die Androhung desZwangsgeldes hat der VGH Mannheim am 28. Juni 2019 zurückgewiesen.Link:Beschluss des VG Stuttgart vom 18. Juli 2019:http://l.duh.de/p190719Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Kanzlei Geulen & Klinger, Berlin0171 2435458, klinger@geulen.comDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe/Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell