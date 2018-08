VF: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "V.F. Corp":

Für die Aktie VF aus dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" wird an der heimatlichen Börse New York am 21.08.2018, 13:13 Uhr, ein Kurs von 92,85 USD geführt.

Wie VF derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von VF auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für VF zeigte eine negative Veränderung. Dies entspricht einem "Sell"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von VF bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 23 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die VF-Aktie sind 13 Einstufungen "Buy", 10 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 89,24 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (92,86 USD) ausgehend um -3,9 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält VF von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: VF schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Apparel & Textile Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,01 % und somit 0,49 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,5 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".