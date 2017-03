VF Corp.: Durchwachsene Zahlen!

Liebe Leser,

VFC hat das 3. Quartal 2016 mit durchwachsenen Zahlen abgeschlossen. Beim Ergebnis gab es zwar eine positive Überraschung, beim Umsatz wurden die Erwartungen aber verfehlt. Im August 2016 hatte der Konzern die Sparte Contemporary Brands mit den Marken 7 For All Mankind, Splendid und Ella Moss an die israelische Textilgruppe Delta Galil verkauft. Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen – also ohne die Anteile des aufgegebenen Segments – verfehlte mit 3,49 Mrd $ das Vorjahresniveau um 1%.

Der bisherige CEO ist zurückgetreten

Zulegen konnte nur die Sparte Outdoor & Action Sports, in der die Marken The North Face, Vans und Timberland geführt werden. Ihr Umsatz stieg dank höherer Umsätze von Vans (+7%) um 2% auf 2,3 Mrd $. Bei The North Face war der Umsatz leicht rückläufig, bei Timberland blieb er unverändert. Abwärts ging es hingegen in allen anderen Bereichen. Im Segment Jeanswear mit den Marken Wrangler und Lee sanken die Umsätze um 6%, im Bereich Imagewear um 3% und in der Sparte Sportswear um 13%.

Gut liefen die Geschäfte im eigenen Einzelhandel und im Ausland. Die Umsätze der Einzelhandels-Sparte stiegen nicht zuletzt dank des starken E-Commerce um 6%. Auch Neueröffnungen trugen zum Wachstum bei. Der bisherige CEO ist zurückgetreten. Eric Wiseman stand 9 Jahre an der Spitze von VFC und will in Zukunft nur noch als Präsident des Verwaltungsrats amtieren. Neuer CEO und Präsident ist Steven Rendle.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.