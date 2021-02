VF Corp. Aktie: Vans startet das digitale Broadcast-Netzwerk Channel 66!

Vans ist jetzt “Off the Wall & On the Air” mit Channel 66, einem digitalen Livestream-Netzwerk der Sportschuh-, Bekleidungs- und Accessoires-Marke, die zur VF Corp. (NYSE:VFC).

Channel 66 ist eine Mischung aus Community-Radio und öffentlichem Fernsehen und sendet werktags aus New York City, Chicago, Los Angeles und Mexiko City. Das Programm beleuchtet die Subkulturen der vier Städte mit DJ-Sets, Talkshows, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung