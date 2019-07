VF Corp. Aktie: Quartalsdividende angehoben

Die ersten 9 Monate liefen hervorragend für VFC. Der Umsatz stieg um 14% auf 10,6 Mrd $. Der Gewinn lag mit 1,1 Mrd $ 179% über dem Vorjahreswert. Der Konzern konnte in allen Regionen wachsen. Am schnellsten wuchsen die Umsätze mit einem Plus von 25% in China. VFC bietet Produkte verschiedener Marken über unterschiedlichste Vertriebsmodelle an. Das Geschäft mit dem Großhandel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



