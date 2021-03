In den ersten 9 Monaten ist der Umsatz um 21% auf 6,7 Mrd $ gefallen. Der Gewinn ist mit 318 Mio $ um 73% eingebrochen. Der Umsatzeinbruch stammt vor allem aus Amerika. In den USA ging der Umsatz um 25% zurück, im restlichen Amerika um 39%. In Europa und im Mittleren Osten lag der Rückgang nur bei 17%. In Asien blieb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung