VF: Aktienanalyse vom 13.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie VF, die im Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 13.07.2018, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 83,69 USD.

Wie VF derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,41. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von VF zahlt die Börse 26,41 Euro. Dies sind 21 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Apparel & Textile Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 33,31. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,21 % ist VF im Vergleich zum Branchendurchschnitt Apparel & Textile Products (2,38 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,16 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 23 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die VF-Aktie sind 10 Einstufungen "Buy", 12 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 81,3 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (83,7 USD) ausgehend um -2,87 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält VF von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.