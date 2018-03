VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN! / Comedystar Bülent Ceylan stellt Kinodebüt vor (FOTO)

München (ots) -Rock'n'Roll auf dem Roten Teppich: Am Abend fand in Köln das großeAuftaktevent zur Kinotour von VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN! statt.Comedystar und Vollblutmusiker Bülent Ceylan präsentierte gemeinsammit seinen Schauspielkollegen Josefine Preuß, Paul Faßnacht, ÖzgürKaradeniz, Kida Khodr Ramadan, den Gaststars Chris Tall, Eko Freshund Bullshit TV, Regisseur Cüneyt Kaya sowie Producerin ConstanzeGuttmann sein großes Leinwanddebüt. Die vielen anwesenden Fans undGäste erlebten einen sichtlich gerührten Bülent Ceylan auf der Bühneund nahmen dank der originellen Filmband "Hamam Hardrock" sicher denein oder anderen Ohrwurm mit nach Hause.Bülent Ceylan geht mit VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN! in dennächsten Tagen auf Kinotour und stellt die wahrscheinlich "kronkeste"Komödie des Jahres seinen Fans höchstpersönlich vor. Heute Abendmacht er, unterstützt von Josefine Preuß, auch Station in seinerHeimat: "Der schönsten Stadt der Welt - Mannheim!". Bilder der beidenFan-Events sind online abrufbar unter:https://constantinfilm.medianetworx.de/VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN! startet heute deutschlandweit in denKinos.Inhalt:In seinen Träumen ist Sammy (Bülent Ceylan) ein Rockstar. Doch inder Realität jobbt und schrubbt er im Hamam seines Bruders Momo (KidaKhodr Ramadan). Plötzlich gibt ihm ein Musiklabel die Chance, beieiner Castingshow berühmt zu werden. Unter einer Bedingung: DerSolomusiker muss eine Band gründen. So wird aus Sammy, seinerSchwester Jessi (Josefine Preuß), dem alten Aushilfsmasseur Wolle(Paul Faßnacht) und dem dicken Mahmut (Özgür Karadeniz) kurzerhanddie Gruppe "Hamam Hardrock". Das Publikum feiert die originellenNewcomer, doch Labelchefin Thomaschewsky (Sabrina Setlur) will denSiegeszug der Multikulti-Rocker mit allen Mitteln verhindern.Bülent Ceylan ist der Rockstar am Comedy-Himmel und füllt mitTournee-Programmen wie "Lassmalache" die größten Hallen. Jetzt spieltder Mannheimer Deutschtürke in VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN! seineerste Kinohauptrolle. Regisseur Cüneyt Kaya ("Ummah - UnterFreunden") inszenierte eine "haar"-sträubende Komödie mit viel Musik,überraschendem Tiefgang und Gastauftritten von Chris Tall, OlafSchubert, Tom Gerhard, Mirjam Weichselbraun, den Youtube-Stars vonBullshit TV, Bernhard Brink und vielen mehr. Produzent ist OliverBerben, Executive Producer ist Martin Moszkowicz.VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN! ist eine Produktion der ConstantinFilm Produktion und wurde gefördert durch die Film- undMedienstiftung NRW, den FilmFernsehFonds Bayern (FFF) und denDeutschen Filmförderfonds (DFFF).Kinostart: 29. März 2018 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Bülent Ceylan, Josefine Preuß, Paul Faßnacht, ÖzgürKaradeniz, Franziska Wulf, Chris Tall, Kida Khodr Ramadan, SabrinaSetlur u.v.m.Produzent: Oliver BerbenProducer: Constanze GuttmannExecutive Producer: Martin MoszkowiczDrehbuch: Cüneyt Kaya, Rainer Bender, Stefan Höh, Mathias BrodRegie: Cüneyt KayaPressematerial zum Film steht unterhttps://constantinfilm.medianetworx.de/ zum Download zur Verfügung.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unserebetreuenden Agenturen:Pressekontakt:AIM - Creative Strategies & Visions(TV, Print, Radio)Julia BarteltTel.: 030 / 61 20 30 30Email: julia.bartelt@aim-pr.dePURE Online Digitale Kommunikation(Online)Ulli PalmTelefon: 030 / 28 44 509 16Email: ulli.palm@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell