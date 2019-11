VERMISCHTES: Wieder Hochwasser in Venedig - Schneechaos in Südtirol

ROM (dpa-AFX) - Sturm, Schnee, Dauerregen - und wieder Hochwasser in Venedig: Unwetter sind über große Teile Italiens hinweggezogen.



In Südtirol herrschte Schneechaos, eine Lawine traf ein Dorf. Die Schneemassen hätten sich durch die Straßen von Martell gedrückt, sagte Bürgermeister Georg Altstätter der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe aber keine Verschütteten. Häuser seien beschädigt und Menschen evakuiert worden. "Die Lage ist prekär."

Die Brennerautobahn war am Sonntag zwischen Brixen und Sterzing wegen heftiger Schneefälle gesperrt, teilte die Verkehrsleitzentrale mit. Es herrsche im Großteil Südtirols große Lawinengefahr Stufe 4, erklärte Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter.

In Venedig wurde die Spitze des Hochwasserstandes um etwa 13 Uhr erwartet. Die Kommune warnte wieder vor starkem Wind. Bürgermeister Luigi Brugnaro sperrte zudem wieder den Markusplatz und rief zur "maximalen Vorsicht" auf.

Über Rom fegte in der Nacht ein Sturm. Zahlreiche Bäume kippten um. Auch in der Toskana herrschte Alarm. In der Gegend um Grosseto wurden Dächer abgedeckt, teilte die Feuerwehr mit./reu/DP/mis