VERMISCHTES: Mehr Geld für die Deutsche Welle

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag möchte das Budget der Deutschen Welle (DW) in den kommenden Jahren erhöhen.



Die zusätzlichen Programm- und Sprachangebote, die der deutsche Auslandssender anpeile, seien "wünschenswert und plausibel", heißt es in einer Erklärung, die das Parlament am Donnerstagabend beschlossen hat. Darin machen sich die Abgeordneten dafür stark, den Zuschuss aus dem Etat von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) von rund 318 Millionen Euro im laufenden Jahr auf 350 Millionen Euro im Jahr 2019 anzuheben.

Die aus Steuergeldern finanzierte Deutsche Welle ist als Auslandsrundfunk mit Fernseh- und Radiosendern sowie einem umfassenden Online-Angebot weltweit zu empfangen. Sie sendet derzeit in 30 Sprachen. Bis zum Jahr 2021 will der Sender seine Reichweite von 157 auf 210 Millionen wöchentliche Nutzerkontakte steigern. Dafür sind zusätzliche Angebote vorgesehen, die sich vor allem an Osteuropa, Afrika und die arabische Welt richten sollen./ax/DP/he