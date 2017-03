VERMISCHTES/Lego würdigt Astronautinnen: Nasa-Frauen bekommen eigene Figuren

BILLUND (dpa-AFX) - Berühmte Frauen in der Geschichte der US-Raumfahrtbehörde Nasa kommen als Lego-Figuren auf den Markt.



Der dänische Spielwarenhersteller will Astronautinnen und Forscherinnen, die die Nasa geprägt haben, mit einem eigenen Baukasten würdigen. Die Idee für das Set hatte ein Fan, der damit auf der Online-Plattform "Lego Ideas" 10 000 Stimmen sammelte. Das ist die Voraussetzung dafür, dass der Spielwarenbauer die Fanvorschläge prüft. Lego wählte das Nasa-Set aus zwölf Modellen aus, mit denen Amateur-Designer von Mai bis September 2016 die nötigen Stimmen sammeln konnten.

Der Bauklötzchenriese begründete seine Wahl damit, dass das Set inspirieren könne und gleichzeitig eine wertvolle Spielerfahrung biete. Unter den vorgeschlagenen Lego-Figuren sind etwa die Nasa-Forscherin Katherine Johnson und die Astronautin Sally Ride. Bis Anfang 2018 will Lego über das endgültige Design und den Preis des Sets entschieden haben, bevor es in den Regalen landen kann. Auf die Geschichte der Forscherin Johnson geht auch der in diesem Jahr für einen Oscar nominierte Film "Hidden Figures" ein./wbj/DP/mis