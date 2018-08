VERMISCHTES: Kerala: Zahl der Monsun-Tote bei 375 - 32 000 Gestrandete gerettet

THIRUVANANTHAPURAM (dpa-AFX) - Die Opferzahl bei der Flutkatastrophe im südindischen Kerala ist auf 375 gestiegen.



Von diesen starben 223 seit Einsetzen des besonders schweren Monsunregens am 8. August, wie die örtliche Katastrophenschutzbehörde am Dienstag mitteilte. Rund 32 000 Menschen, die gestrandet waren, wurden laut Indiens Verteidigungsministerium in den vergangenen Tagen gerettet. Mehr als eine Million Flutopfer harrten weiterhin in gut 3600 Notunterkünften aus.

Der sintflutartige Regen hatte erst am vergangenen Wochenende nachzulassen begonnen. Der Bundesstaat Kerala an Indiens Südwestküste hat eine der höchsten Niederschlagsraten des Landes. In den ersten 19 Tagen dieses Monats fiel allerdings nach Zahlen der indischen Wetterbehörde mehr als zweieinhalb Mal so viel Regen wie im Durchschnitt in dem Zeitraum - nach Medienberichten schon jetzt so viel wie in keinem August seit 87 Jahren.

Keralas Regierungschefs Pinarayi Vijayan sprach von einer Jahrhundertflut. Der Schaden belief sich ihm zufolge auf rund drei Milliarden US-Dollar (etwa 2,62 Milliarden Euro). Ein neues Kerala müsse gebaut werden.

Die Monsunzeit dauert in Indien von Juni bis September. Die Regenfälle verursachen jedes Jahr in Südasien Überschwemmungen und Erdrutsche, sind aber auch für die Landwirtschaft in der Region lebenswichtig. Im vergangenen Jahr starben in Indien mehr als 1700 Menschen an den Folgen des Monsuns. In diesem Jahr sind es bislang fast 1000./sid/DP/fba