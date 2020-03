VERMISCHTES: Elf Corona-Fälle in Seniorenheim in Madrid

MADRID (dpa-AFX) - In einem Seniorenheim in Madrid sind am Donnerstag elf Fälle des neuen Coronavirus bestätigt worden.



Zehn Bewohner der Residenz und eine Pflegerin seien infiziert, berichtete das spanische Fernsehen unter Berufung auf die Behörden. In dem Heim leben Medienberichten zufolge etwa 70 ältere Menschen um die 80 Jahre. Keiner der Patienten liegt aber im Krankenhaus: Die mit dem Covid-19-Erreger infizierten Bewohner wurden in dem Gebäude selbst isoliert. Eine Pflegerin befindet sich zu Hause in Selbstisolation. Wie das Virus in die Residenz gekommen ist, war noch unklar. In Spanien insgesamt lag die Zahl der Fälle am Donnerstag bei knapp 240./cfn/DP/eas