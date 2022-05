VERMISCHTES: EU-Forschungsprogramm um mehr als halbe Milliarde Euro aufgestockt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission wird das Budget des Forschungsprogramms "Horizon Europe" um fast 562 Millionen Euro aufstocken. Mit dem Programm werden Forschungsvorhaben und die internationale Zusammenarbeit in der Wissenschaft gefördert.

Die Aufstockung soll grüne, gesundheitliche und digitale Innovationen fördern sowie vertriebene Forscherinnen und Forscher aus der Ukraine unterstützen. Damit beläuft sich das Budget für die Jahre 2021 und 2022 nun auf insgesamt fast 16 Milliarden Euro.

So schaffe man verstärkt Anreize, durch Forschung und Innovation die größten gesellschaftlichen Herausforderungen anzugehen, sagte die zuständige Kommissarin Marija Gabriel am Dienstag. Außerdem sollen vertriebene Forscher aus der Ukraine in ihrer Arbeit unterstützt werden.